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利嘉閣斥資千萬推虛擬貨幣一個月　線上睇盤影片急增　現再推大抽獎鼓勵員工

股樓投資 19:58 2022/04/19

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利嘉閣地產早前成為全港首間地產代理公司推出專屬的虛擬貨幣RicaCoin利賞錢，計劃推出後大獲好評。該行指，活動推出至今僅約一個月，成功帶動公司線上數碼化進程，3月份KOL睇真盤影片數量按月飆升近60%、「VR 360高清實景」片段數量亦按月飆升近35%，連帶真盤源放盤數量更按月大幅增加近40%。

利嘉閣地產主席施慧勤表示，由利嘉閣地產跨部門統籌、累計未來投放總金額達1,000萬元的 嶄新內部虛擬貨幣平台RicaCoin，一經推出已深受喜愛，除有效鼓舞全體前線員工熱烈參與日常工作，透過完成指定的「Mission R」賺取RicaCoin外，更成功打造積極正面的工作氣氛，從而帶動公司線上數碼化進程，可謂超前成功 。

施慧勤指，為進一步推動RicaCoin，利嘉閣地產是次更乘勢推出大抽獎活動，由即日起至5月2日期間，任何住宅部前線同事均可參與，活動更會於5月初進行線上抽獎直播，即時公布得獎結果。她補充，是次抽獎會送出逾30份大獎，獎品非常豐富，包括香港文華東方酒店Staycation、Sony PlayStation 5、iPad Air 256GB、iPhone SE 256 GB、500元購物禮券等等，務求透過包羅萬有的獎品再下一城全方位吸引更多前線員工參與RicaCoin活動，從而進一步打造更多元化的利嘉閣真盤源搵樓平台，加強市民在疫市下的睇樓及置業信心。

延伸閱讀︰利奧坊‧壹隅示範單位曝光　貼心設計趟門、隱藏摺凳　慳位又實用【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

地產代理 虛擬貨幣 地產 利嘉閣

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