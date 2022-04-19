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【買樓理財】長情業主見證屯門發展　持貨33年半　物業升值14倍

股樓投資 20:05 2022/04/19

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屯門發展愈來愈成熟，區內樓價升幅驚人，有長情業主持貨約33年半後沽貨，帳面賺約14倍。 

美聯物業黃瑞麟說，屯門時代廣場E座高層12室，實用面積346平方呎，兩房間隔，原開價500萬元，終「象徵式」減價5萬元，以495萬元易手，實用呎價14,306元。代理透露，買家為上車客，認爲上址「銀碼細」可以負擔，所以購入自住。 

資料顯示，原業主於1988年10月以約33.5萬元購入上述物業，持貨約33年半，現帳面獲利461.5萬元，物業期內升值約14倍。 

同場加映【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股 

延伸閱讀 【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 時代廣場 美聯物業

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