【買樓理財】長情業主見證屯門發展　持貨33年半　物業升值14倍

屯門發展愈來愈成熟，區內樓價升幅驚人，有長情業主持貨約33年半後沽貨，帳面賺約14倍。

美聯物業黃瑞麟說，屯門時代廣場E座高層12室，實用面積346平方呎，兩房間隔，原開價500萬元，終「象徵式」減價5萬元，以495萬元易手，實用呎價14,306元。代理透露，買家為上車客，認爲上址「銀碼細」可以負擔，所以購入自住。

資料顯示，原業主於1988年10月以約33.5萬元購入上述物業，持貨約33年半，現帳面獲利461.5萬元，物業期內升值約14倍。

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