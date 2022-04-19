▲ 【元宇宙】荷里活廣場斥百萬元推元宇宙體驗遊戲 料可帶動商場人流增加兩成

九龍倉置業 （01997） 旗下鑽石山荷里活廣場，與本地科技初創開發商Air World合作，斥資100萬元推出首個將元宇宙虛擬世界遊戲連繫會員制的遊戲「荷里活廣場 元宇宙綠色村莊歷奇之旅」。荷里活廣場預期，元宇宙活動可以刺激商場的人流20%，持續為商戶提升生意。

玩家只要於5月3日起登入《AiR - Adventure In Reality》手機應用程式，通過遊戲與「香港」元宇宙結合，透過多個設置於現實世界中的入口，以二維碼或GPS定位連接到不同遊戲場景，遊覽以NFT登場的荷里活廣場，進入綠油油的環保村莊。

全3D打造的虛擬環保村莊

元宇宙內的荷里活廣場是全3D打造的虛擬環保村莊，玩家透過不同方法進入全新設計的三大場景，包括「豐收農莊」、「森林公園」及「環保小鎮」，進行不同的新奇互動任務。玩家除了可以種植各類農作物外，亦可透過回收小遊戲學習環保的重要性。

玩家只要成為荷里活廣場VIC會員，除完成任務可獲得雙倍獎勵外，更有機會贏取每月的終極大獎包括尚品花膠筒、特福智能高速煲、Kai Shop日本產煮食刀具套裝及VIC會員100積分等。

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