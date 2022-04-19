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【糧食供應】巴西進口冷藏雞腿包裝驗出新冠病毒　涉事批次已全部銷毀

商業 19:48 2022/04/19

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食物環境衞生署食物安全中心發言人今日（19日）表示，指在預防性檢測中驗出一個進口冷藏雞腿包裝樣本，對新冠病毒檢測結果呈陽性。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心發言人今日（19日）表示，中心收到衞生署的檢測報告，指在預防性檢測中驗出一個進口冷藏雞腿包裝樣本，對新冠病毒檢測結果呈陽性。

【防疫基金】小食亭、快餐亭和零售商店營運者一次性補助金　4月20日起接受申請

涉事批次未曾流出市面
 
中心早前從一批約500箱、共重約7.5公噸、由巴西經海運進口的冷藏雞腿，抽取6個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個內包裝樣本對病毒檢測呈陽性。該批雞腿進口後一直存放於葵涌一倉庫，沒有流出市面。
 
得悉檢測結果後，中心派員巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒，亦已指令進口商將涉事批次的雞腿全部銷毀。中心發言人表示，亦會加強對同類產品的檢測。

直至陰性才准許出售
 
另外，中心亦會繼續抽取各款進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測。在檢測期間，受檢食物批次會先被存倉，直至化驗完成並顯示結果為陰性才會准許推出市場銷售。發言人提醒，新冠病毒主要透過飛沫傳播，人類不太可能透過進食食物而感染新冠病毒。

【商場NFT】荷里活廣場斥100萬推元宇宙遊戲　結合會員制期望刺激人流升2成（多圖）

【香港經濟】本港2月出口貨量跌8.8%　出口價格升1成

責任編輯：李智美

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