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錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間

股樓投資 16:08 2022/04/20

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錦上路站上蓋新盤柏瓏I開放三房示範單位。單位以第5座8樓A6室為藍本，實用面積768平方呎，屬三房一套間隔。單位大門處預留鞋櫃位，客飯廳呈長方形，方便擺放家具、組合櫃等，空間見使，擺放六人餐桌後仍有充足活動空間，客廳一側以落地玻璃門連接大露台。值得留意，單位採用露台、工作平台及冷氣平台「三合一」設計，令露台面積更實用。

珀瓏I三房示範單位

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柏瓏I兩房示範單位︰

【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價【下一頁

此外，單位大梗廚亦呈長方形，工作枱面闊絡，雪櫃及蒸焗爐等電器、吊櫃等設備一應俱全，內側為工人房。單位以走廊連接三個睡房，廁所內設浴缸，惟不設窗。兩個客房以方形開則，便於擺放寢具。而主人房為套房設計，空間偌大，可三邊落床，仍有充足位置擺放衣櫃及梳妝台等。

珀瓏I三房示範單位（無改動）

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撰文 : 謝昕蕎

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