【美股業績】強生下調今年銷售額指引　上季經調整每股盈利勝預期

▲ 強生下調今年銷售額指引 上季經調整每股盈利勝預期

強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）公布首季業績，淨利潤按年跌16.9%至51.5億美元，經調整每股盈利按年升3.1%至2.67美元，勝預期。季內，首季銷售額升5%至234.3億美元，略遜預期，其中，消費者健康業務銷售跌1.5%至35.86億美元，製藥業務銷售則升6.3%至128.7億美元，醫療技術業務銷售亦升5.9%至69.7億美元。

強生表示，將會維持今年全年經調整經營銷售及每股盈利的指引，料經調整經營銷售為973億至983億美元，調整後的經營每股收益為10.6及10.8美元，但公司卻下調了全年銷售額，由1月的959億至969億美元，下調至948億至958億美元，而經調整每股盈利預測也由10.4至10.6美元，下調至10.15至10.35美元。

強生又指，基於全球供應過剩和需求不確定性，暫停新冠疫苗銷售指引。現在對2022年的銷售預測不包括新冠疫苗的銷售。

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