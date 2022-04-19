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美企行政總裁薪酬中位數達1.6億　按年上升31%

商業 20:00 2022/04/19

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疫情下美國僱員的薪酬水平或受影響，當中，一年前的大企業行政總裁薪酬中位數一度下調，錄1,550萬美元（約1.2億港元）。但據路透社報道，最新美企行政總裁的薪酬中位數已回升至2,000萬美元（約1.6億港元）。

據報，最新的美企行政總裁中位數按年上升31%，皆因企業向高層派發股票、現金花紅等，導致他們的薪酬急升。

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受惠的高層包括科技公司蘋果（Apple）和半導體商博通（Broadcom）等。當中，蘋果行政總裁Tim Cook去年年薪高達9,870萬美元（約7.7億港元），其中包括股票獎勵。

Equilar內容總監Amit Batish表示，企業向高層派發股票和現金花紅作獎勵，皆因他們解決了疫情下供應短缺等挑戰。而當企業的收入和股價更理想時，行政總裁的薪酬也可見提高。

然而，行政總裁的薪酬中位數提高後，也拉遠了與公司普通員工薪酬的差距。報告提及，兩者的薪酬差距高達254倍，較前一年的238倍有更高。

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責任編輯：馬意文

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