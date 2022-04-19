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【置業故事】被代理誠意打動　業主轉租為賣　分支家庭漏夜落訂搶購

股樓投資 19:37 2022/04/19

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二手交投暢旺，個別業主轉租為賣，並即日獲買家承接。世紀21奇豐物業粉嶺區區域經理陳偉康說，粉嶺牽晴間1座低層A室，實用面積391平方呎，兩房間隔，座向東南，望內園景，單位原本打算放租，但業主被代理誠意打動，決定轉租為賣，並以578萬元易手，實用呎價約14,783元。 

陳偉康透露，買家為同區分支家庭客，為了購入上述心儀單位，不惜漏夜落訂。資料顯示，原業主於2017年11月以400萬元購入上址，持貨逾4年，現賬面賺178萬元，物業期內升值近45%。 

同場加映【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

談到近期市況，陳偉康指，牽晴間本月暫錄13宗成交，平均呎價約14,468元。 

延伸閱讀【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 牽晴間 粉嶺 世紀21

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