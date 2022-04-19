【置業故事】被代理誠意打動　業主轉租為賣　分支家庭漏夜落訂搶購

二手交投暢旺，個別業主轉租為賣，並即日獲買家承接。世紀21奇豐物業粉嶺區區域經理陳偉康說，粉嶺牽晴間1座低層A室，實用面積391平方呎，兩房間隔，座向東南，望內園景，單位原本打算放租，但業主被代理誠意打動，決定轉租為賣，並以578萬元易手，實用呎價約14,783元。

陳偉康透露，買家為同區分支家庭客，為了購入上述心儀單位，不惜漏夜落訂。資料顯示，原業主於2017年11月以400萬元購入上址，持貨逾4年，現賬面賺178萬元，物業期內升值近45%。

同場加映【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

談到近期市況，陳偉康指，牽晴間本月暫錄13宗成交，平均呎價約14,468元。

延伸閱讀【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位 發展商：參考元朗鐵路盤定價【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機