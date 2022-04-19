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MONACO MARINE鐵定周六售308伙　折實平均每呎25,788元　租300間酒店房防疫開賣

股樓投資 19:06 2022/04/19

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由會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE先後推出3張價單，涉342伙，發展商今上載銷售安排，鐵定於本周六（23日）起進行首輪銷售308伙。

MONACO MARINE示範單位

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首輪單位中，有2伙以招標形式出售，其餘306伙則以價單形式發售，包括66伙一房、179伙兩房及61伙三房單位，實用面積介乎326至713平方呎。以最高折扣率12%計，整批折實售價由796.4萬2,040.6萬元不等，折實呎價則介乎23,177至28,523元，平均呎價25,788元。

會德豐地產常務董事黃光耀指，是次銷售將假尖沙咀太子酒店進行，發展商斥已資約100萬元租用太子酒店300個房間以配合銷售，每組準買家於獨立房間進行揀樓及買樓，每間房人數上限為4人。準買家亦須掃描安心出行及出示疫苗通行證，才可進行買樓程序。

據了解，MONACO MARINE暫逾3,000票，超額認購約10倍。

MONACO MARINE首兩張價單詳情

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撰文 : 謝昕蕎

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