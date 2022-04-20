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摩納哥王妃神隱多月後亮相 曾傳婚變及做過手術瀕死

環球社會熱點 08:05 2022/04/20

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摩納哥的夏琳王妃去年秋天宣布，因健康問題需暫停履行公職休養一段時間。外媒更屢傳夏琳婚姻亮紅燈，又指她做過手術曾命懸一線。夏琳時隔多月正式公開亮相，與丈夫摩納哥親王阿爾貝二世及一對龍鳳胎子女拍攝全家福慶祝復活節。

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夏琳（Princess Charlene）周日（17日）在社交媒體Instagram張貼全家福，並附文祝福民眾聖誕節快樂。

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照片顯示阿爾貝二世（Prince Albert II）一家坐在草坪上。一頭金色短髮、穿著連身裙的夏琳抱著大女Gabriella，而阿爾貝二世兩隻手分別放在夏琳及兒子Jacques的肩膀上。而他們身旁更放了復活節兔子的裝飾。

另一張照片則顯示夏琳與丈夫子女在王宮的私人小教堂出席復活節崇拜。

現年44歲的夏琳本身是南非泳手，曾代表南非參加2000年悉尼奧運4×100米混合泳接力賽事，因此有南非美人魚的美稱。

夏琳2011年與阿爾貝二世結婚，並於2014年誕下一對龍鳳胎。而阿爾貝二世婚前先後與一名美國女子及一名非裔空姐育有一子一女。

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外媒曾屢傳夏琳與阿爾貝二世婚變，更指夏琳有意帶子女離開摩納哥返回南非。但摩納哥王室去年發聲明駁斥上述傳言，要求外界尊重兩人的私人生活和家庭環境。

夏琳去年底宣布因病休養。美媒《Page Six》引述消息人士指，夏琳返回家鄉南非休養後曾做多次手術，一度瀕臨死亡。

據悉，夏琳有嚴重耳鼻喉感染。她做手術後長達半年無法進食固體食物，只能用吸管攝取液體維持生命，體重更大減幾乎一半。

但阿爾貝二世去年11月接受採訪時，僅稱夏琳返國後已經接受康復治療，被指對妻子的實際病情輕描淡寫。

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責任編輯：鄭錦玲

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