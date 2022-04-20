【英國王室】哈里梅根秘密探英女王 被指非純粹探親？

英國哈里王子與梅根移居美國後，甚少回英探望家人。直至最近二人前往荷蘭，參與殘疾軍事人運動會Invictus Games期間，秘密返英與祖母英女王及父親﹑王儲查理斯見面。有王室作家認為，不排除哈里是次訪行是另有目的，或借助王室名氣，增加外界對二人與Netflix合作的紀錄片關注。

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哈里（Prince Harry）梅根（Meghan Markle）日前前往荷蘭，出席由哈里創辦的殘疾軍事人運動會Invictus Games時，先秘密前往英國探望家人包括父親查理斯（Prince Charles）及祖母英女王（Queen Elizabeth） ，使外界始料不及。

王室作家斯科菲爾德（Kinsey Schofield）認為，哈里帶同梅根訪英，很可能是真誠掛念家人、對於沒有出席祖父菲臘親王（Prince Philip） 追思會感到內疚，或者只是Invictus Games的公關手段。

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二人早前與Netflix簽約，聯合製作紀錄片。其中首部以Invictus Games為題材的紀錄片集，製作組將跟隨二人拍攝運動會，展示運動員在比賽中的強大堅毅及希望。

斯科菲爾德指，其實並無太多人關注Invictus Games，但訪問英女王肯定會增加對運動會及哈里夫婦的關注，任何公關手段對日後播放的紀錄片、抑或由哈里創辦的Invictus Games都是好事。

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責任編輯：郭麗明