【音樂會】「搶耳音樂節2022」重新舉行 重新接受網上登記入場睇實體演出 明晚8時免費登記

搶耳音樂廠牌計劃Ear Up Incubation年度盛事「搶耳音樂節2022」，因應疫情被延誤，現鐵定於下周星期五及六 (29及30日) 於麥花臣舉行，由13組創作音樂單位演出，並聯同搖滾樂隊Kolor 及獨立唱作歌手Kendy Suen。

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由於場地入座率限制改變，大會取消所有本於年初已確認的登記門票，相關觀眾將收到系統電郵通知。而搶耳音樂將在明天(20日) 晚上8時重新開放登記，因應防疫政策最新安排，入場觀眾須符合「安心出行」及「疫苗通行證」的規定。最新安排請留意「搶耳音樂」社交平台。

與此同時，13強音樂單位將角逐五大獎項：「搶耳觀眾獎」、「搶耳大賞」、「搶耳表演獎」、「搶耳創意獎」及新增的「搶耳品牌獎」。「搶耳觀眾獎」投選過程亦將於明天(20日）晚上8點重新啟動，原有累積票數不變。

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「搶耳音樂節2022」詳情:

日期及時間 ：2022年4月29、30日 （星期五、六）晚上7時

地點：麥花臣場館

門票: 免費登記派發 (網址)

門票登記日期: 2022年4月20日 (晚上8時) 登記開始

網上直播: 商業電台叱吒903、MOOV、Madame Figaro、9588HK、The Choice Music、蛋女子、樂活道及各表演單位Facebook專頁同步直播

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責任編輯：羅浩濂