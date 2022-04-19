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招行挫一成跌夠未？ 重新檢視優質內銀股

股市 18:40 2022/04/19

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明早節目預告：內銀股招商銀行 （03968） 股價今日大跌逾1成，收報52.9元。招商銀行公布，董事會同意免去田惠宇的行長、董事職務。消息對招商銀行股價前景有何啟示？招商銀行股價跌至現水平夠值搏？獨立股評人唐牛明早9時於《ET開市直擊》為你重新檢視優質內銀股。

重溫今早《ET開市直擊》足本版：【按此

速睇焦點股買賣策略：【按此

同場加映：晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局

欄名 : ET開市直擊

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股票 何啟 招商銀行（03968） 銀行

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