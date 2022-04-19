招行挫一成跌夠未？ 重新檢視優質內銀股 股市 18:40 2022/04/19 分享： 分享： 明早節目預告：內銀股招商銀行 （03968） 股價今日大跌逾1成，收報52.9元。招商銀行公布，董事會同意免去田惠宇的行長、董事職務。消息對招商銀行股價前景有何啟示？招商銀行股價跌至現水平夠值搏？獨立股評人唐牛明早9時於《ET開市直擊》為你重新檢視優質內銀股。 重溫今早《ET開市直擊》足本版：【按此】 速睇焦點股買賣策略：【按此】 同場加映：晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】內地GDP勝預期 放水降準有何啟示？（附time code） 今日 【ET開市直擊】內地GDP勝預期 放水降準有何啟示？（附time code） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（4月19日-22日） 2022/04/14 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（4月19日-22日） 【ET開市直擊】金股、煤股跑出 資源股點揀至醒？（附time code） 2022/04/14 【ET開市直擊】金股、煤股跑出 資源股點揀至醒？（附time code） 【ET開市直擊】美國CPI揭盅後市解讀 內需股抽上可跑出？（附time code） 2022/04/13 【ET開市直擊】美國CPI揭盅後市解讀 內需股抽上可跑出？（附time code） 【ET開市直擊】傳內地遊戲版號復批 港股翻身有望？（附time code） 2022/04/12 【ET開市直擊】傳內地遊戲版號復批 港股翻身有望？（附time code） 股票 何啟 招商銀行（03968） 銀行 牛