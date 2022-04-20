【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）

美股道指大漲499點，有利港股今早市場氣氛，港股怎布局？內銀股招商銀行 （03968） 股價上日大跌逾1成，收報52.9元。該行董事會同意免去田惠宇的行長、董事職務。消息對招商銀行股價前景有何啟示？招商銀行股價跌至現水平夠值搏？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你重新檢視優質內銀股。

Time Code

00：35 - 美股焦點及上日表現

01：39 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：09 - 亞太股市早段市況速報

03：01 - 受布拉德言論影響 美10年期債息高見2.946厘

03：27 - 美一次過加息「三口」至0.75厘機會大嗎？

04：26 - 美通脹見40年高位已見頂？ 股市可向上重大突破？

04：40 - 美加息令美股高估值 今年仍弱勢？

05：50 - 買美股宜「動態Trading」炒波幅 不確定因素多轉身要快

06：35 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：26 - 今日預期內地減息 恒指有反彈無大升？

08：20 - 美元強、港美息差擴闊 港滙弱曾見7.84現走資陰霾

09：20 - 內地首季GDP合格 惟未反映4月疫情影響

10：01 - 港股多高估值風眼股份 恒指短綫易跌難升

10：29 - 招行 （03968） 突更換行長 原因未公布短期沽壓大

12：14 - 招行 （03968） 自3月有流金流走 短期撈底定開PUT？

13：06 - 人行公布LPR一年期維持3.7厘 五年期以上維持4.6厘

13：45 - 降準0.25%不符市場預期 內銀第二季走勢點睇？

14：41 - 四大內銀股未見突破勢頭 郵儲行 （01658） 已取代招行 （03968） 成炒作對象

14：57 - 郵儲行 （01658） 持有較少內房債可破頂？ 招行 （03968） 可放棄？

16：52 - 港股開市初段市況速報

17：29 - 東方海外 （00316） 受惠運費升 今年首季已達去年3份1總生意額

19：38 - 波羅的海乾散貨指數回升 太平洋航運 （02343） 等除淨後買入較安全

21：25 - ET個股推介：友邦 （01299）

26：30 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 13元有貨 運費下跌對股價有影響嗎？

27：53 - 觀眾問股：88元高位入手李寧 （02331） 現價如何操作？

30：26 - 觀眾問股：220元持有2手比亞迪 （01211） 應否先放一手再吼低位買入？

31：59 - 觀眾問股：200元持有一手美團 （03690） 現階段如何操作？

33：26 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 甚麼價錢可入？上望多少？

34：20 - 觀眾問股：友邦保險 （01299） 現價可入？

36：44 - 友邦保險 （01299） 可否重回77元靚價？

37：54 - 觀眾問股：長實集團 （01113） 何價可入手？上望多少？

39：37 - 觀眾問股：海爾智家 （06690） 24.5元衝入，現價可止賺？

40：19 - 觀眾問股：中移動 （00941） 54.5元買入，可繼續持有嗎？

41：29 - 觀眾問股：快手 （01024） 58有貨，如何操作？

42：23 - 觀眾問股：台積電（TSM.US）120美元有少量貨，現價可再入？

42：48 - 台積電TSM走勢偏差，上方甚多蟹貨短綫不宜買入，有貨先持有觀望

43：50 - 觀眾問股：Netflix（NFLX.US）能否見240美元低位？

44：37 - Netfilx新增用戶量下跌，去年第4季有裂口未補，下試240美元無難度，短綫不宜買入

45：13 - 觀眾問股：TESLA（TSLA.US）曾於1100美元放售，何時可以再入手？

45：38 - 買股最緊要對消息有反應，Tesla宜繼續動態trading

46：31 - 觀眾問股：完美醫療 （01830） 是否可以開始留意？

46：50 - 完美醫療 （01830） 內地業務較多，受疫情影響亦較多，可先觀望

47：19 - 消息股：李寧 （02331） 、歌禮製藥 （01672） 、山東黃金 （01787） 、東方海外 （00316）

48：11 - 港股開市初段市況速報

48：23 - 財經日誌提提你

歡迎預先留言提問：WhatsApp 96133819

立即收看：https：//video.hket.com/video/3233100/

同場加映：晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局