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【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）

股市 11:04 2022/04/20

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美股道指大漲499點，有利港股今早市場氣氛，港股怎布局？內銀股招商銀行 （03968） 股價上日大跌逾1成，收報52.9元。該行董事會同意免去田惠宇的行長、董事職務。消息對招商銀行股價前景有何啟示？招商銀行股價跌至現水平夠值搏？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你重新檢視優質內銀股。

Time Code
00：35 - 美股焦點及上日表現
01：39 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
02：09 - 亞太股市早段市況速報
03：01 - 受布拉德言論影響   美10年期債息高見2.946厘
03：27 - 美一次過加息「三口」至0.75厘機會大嗎？
04：26 - 美通脹見40年高位已見頂？  股市可向上重大突破？
04：40 - 美加息令美股高估值   今年仍弱勢？
05：50 - 買美股宜「動態Trading」炒波幅   不確定因素多轉身要快
06：35 - 港股上日市況速覽+北水盤路
07：26 - 今日預期內地減息  恒指有反彈無大升？   
08：20 - 美元強、港美息差擴闊  港滙弱曾見7.84現走資陰霾
09：20 - 內地首季GDP合格  惟未反映4月疫情影響
10：01 - 港股多高估值風眼股份   恒指短綫易跌難升   
10：29 - 招行 （03968） 突更換行長   原因未公布短期沽壓大 
12：14 - 招行 （03968） 自3月有流金流走   短期撈底定開PUT？
13：06 - 人行公布LPR一年期維持3.7厘  五年期以上維持4.6厘
13：45 - 降準0.25%不符市場預期   內銀第二季走勢點睇？
14：41 - 四大內銀股未見突破勢頭   郵儲行 （01658） 已取代招行 （03968） 成炒作對象
14：57 - 郵儲行 （01658） 持有較少內房債可破頂？  招行 （03968） 可放棄？
16：52 - 港股開市初段市況速報  
17：29 - 東方海外 （00316） 受惠運費升   今年首季已達去年3份1總生意額
19：38 - 波羅的海乾散貨指數回升   太平洋航運 （02343） 等除淨後買入較安全
21：25 - ET個股推介：友邦 （01299）

26：30 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 13元有貨  運費下跌對股價有影響嗎？
27：53 - 觀眾問股：88元高位入手李寧 （02331） 現價如何操作？
30：26 - 觀眾問股：220元持有2手比亞迪 （01211） 應否先放一手再吼低位買入？
31：59 - 觀眾問股：200元持有一手美團 （03690）  現階段如何操作？
33：26 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 甚麼價錢可入？上望多少？
34：20 - 觀眾問股：友邦保險 （01299） 現價可入？
36：44 - 友邦保險 （01299） 可否重回77元靚價？
37：54 - 觀眾問股：長實集團 （01113） 何價可入手？上望多少？
39：37 - 觀眾問股：海爾智家 （06690） 24.5元衝入，現價可止賺？
40：19 - 觀眾問股：中移動 （00941） 54.5元買入，可繼續持有嗎？
41：29 - 觀眾問股：快手 （01024） 58有貨，如何操作？
42：23 - 觀眾問股：台積電（TSM.US）120美元有少量貨，現價可再入？
42：48 - 台積電TSM走勢偏差，上方甚多蟹貨短綫不宜買入，有貨先持有觀望
43：50 - 觀眾問股：Netflix（NFLX.US）能否見240美元低位？
44：37 - Netfilx新增用戶量下跌，去年第4季有裂口未補，下試240美元無難度，短綫不宜買入
45：13 - 觀眾問股：TESLA（TSLA.US）曾於1100美元放售，何時可以再入手？
45：38 - 買股最緊要對消息有反應，Tesla宜繼續動態trading
46：31 - 觀眾問股：完美醫療 （01830） 是否可以開始留意？
46：50 - 完美醫療 （01830） 內地業務較多，受疫情影響亦較多，可先觀望
47：19 - 消息股：李寧 （02331） 、歌禮製藥 （01672） 、山東黃金 （01787） 、東方海外 （00316）
48：11 - 港股開市初段市況速報
48：23 - 財經日誌提提你

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欄名 : ET開市直擊

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