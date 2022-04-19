【新股IPO】傳華潤集團有意分拆華潤怡寶來港上市 集資最多10億美元

消息指，華潤集團正考慮將旗下包裝飲用水華潤怡寶來港上市，集資最多10億美元（約78億港元），最快於2023年上市，公司現正與數名金融顧問商討潛在上市事宜。

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華潤怡寶為華潤集團旗下的飲料生產企業，主營「怡寶」牌系列包裝飲用水，其他產品品類包括奶茶、咖啡、乳酸菌飲料等。

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今年2月，麒麟控股同意以1,150億日圓，即9.1億美元，把在華潤合資飲料公司的40%股份轉讓給Plateau Consumer Ltd.。Plateau計劃將部分股份轉讓給中國投資者，作為混合所有制計劃的一部分。據了解，部分潛在投資者可能是有國資背景的基金。

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記者：張以正