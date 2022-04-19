【盈豐之道】環球股債波動大 另類投資有望跑贏

自年初到四月中，環球股市和債券價格波動非常大，主要原因是受到幾項不明朗的因素影響；首先新冠病毒縱使在歐美地區已逐漸受控，但最近在全球第二大的經濟體的中國感染數字卻急速上升，導致政府在一些大城市需要進行小區封閉管理，這將會對中國上半年實質經濟增長有所影響。因管控會導致消費放慢，再加上房屋銷售數字減少，房屋價格回落，信貸增長放緩，反映經濟增長放慢持續。預計中國政府會推行一些新財政政策，包括會發行一些專項債，從而加大在基礎建設和新經濟領域的投資，以保着全年5.5%經濟增長目標。

第二點是地緣政治局勢風險仍然偏高，俄烏的戰爭仍然持續，令到全球商品價格急升，高盛商品價格指數已上升了36%，布蘭特期油和美國德州期油也上升超過4成，美國的最新一個月的消費物價指數也上升了8.5%，相信聯儲局在五月份和六月份分別加息0.5厘的機會很高。

縱使我們看見大部份股市指數都有下跌的現象，但是隨着商品價格和油價上升，我們逐漸發覺有部份商品出口國的股市相比商品入口國的表現優秀；例如巴西今年股市上升了10%，加拿大和澳洲分別上升了3%和1%，在亞洲方面，新加坡和印尼分別上升了6%和10%；在中東方面，由於油價急升，所以很多以出口油為主要收入的國家股市表現也相當亮麗，普遍升幅都超過兩成。

鑑於今年傳統資產包括股票和債券相對上比較難獲取高於平均回報，我們建議投資者可考慮另類投資，這包括一些房地產投資組合信託，它們主要透過購入不同的房地產投資組合，包括：住宅、倉庫、數據庫、工業樓宇、酒店，以租金收入分配給投資者，當然如物業價格上升，投資者也可分享利潤。

第二類是私募股權，根據麥肯錫報告，私募股權的資產淨值在過去20年增長了9倍，遠比同期股票3倍為多。與此同時，無論從5年，10年或15年的回報作比較，我們發現環球私募股權指數平均每年回報介乎12%至15%之間，相比摩根士丹利全球股票指數介乎7%至10%之間要好。

再者，我們發覺大多數參與私募股權投資的都是機構投資者為主。根據市場數據，退休基金和主權財富基金一般投放20%到25%的資金到私募股權之中，大學捐贈基金和家族管理辦公室分別配置30%和35%的資產到私募股權裏，所以我們認為長遠為投資組合分散風險和增加經風險調整後的收益，嚴選的私募股權是不可缺少的一項資產類別。