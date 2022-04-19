  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈豐之道】環球股債波動大 另類投資有望跑贏

Hot Talk 18:35 2022/04/19

分享：

分享：

自年初到四月中，環球股市和債券價格波動非常大，主要原因是受到幾項不明朗的因素影響；首先新冠病毒縱使在歐美地區已逐漸受控，但最近在全球第二大的經濟體的中國感染數字卻急速上升，導致政府在一些大城市需要進行小區封閉管理，這將會對中國上半年實質經濟增長有所影響。因管控會導致消費放慢，再加上房屋銷售數字減少，房屋價格回落，信貸增長放緩，反映經濟增長放慢持續。預計中國政府會推行一些新財政政策，包括會發行一些專項債，從而加大在基礎建設和新經濟領域的投資，以保着全年5.5%經濟增長目標。

第二點是地緣政治局勢風險仍然偏高，俄烏的戰爭仍然持續，令到全球商品價格急升，高盛商品價格指數已上升了36%，布蘭特期油和美國德州期油也上升超過4成，美國的最新一個月的消費物價指數也上升了8.5%，相信聯儲局在五月份和六月份分別加息0.5厘的機會很高。

縱使我們看見大部份股市指數都有下跌的現象，但是隨着商品價格和油價上升，我們逐漸發覺有部份商品出口國的股市相比商品入口國的表現優秀；例如巴西今年股市上升了10%，加拿大和澳洲分別上升了3%和1%，在亞洲方面，新加坡和印尼分別上升了6%和10%；在中東方面，由於油價急升，所以很多以出口油為主要收入的國家股市表現也相當亮麗，普遍升幅都超過兩成。

鑑於今年傳統資產包括股票和債券相對上比較難獲取高於平均回報，我們建議投資者可考慮另類投資，這包括一些房地產投資組合信託，它們主要透過購入不同的房地產投資組合，包括：住宅、倉庫、數據庫、工業樓宇、酒店，以租金收入分配給投資者，當然如物業價格上升，投資者也可分享利潤。

第二類是私募股權，根據麥肯錫報告，私募股權的資產淨值在過去20年增長了9倍，遠比同期股票3倍為多。與此同時，無論從5年，10年或15年的回報作比較，我們發現環球私募股權指數平均每年回報介乎12%至15%之間，相比摩根士丹利全球股票指數介乎7%至10%之間要好。

再者，我們發覺大多數參與私募股權投資的都是機構投資者為主。根據市場數據，退休基金和主權財富基金一般投放20%到25%的資金到私募股權之中，大學捐贈基金和家族管理辦公室分別配置30%和35%的資產到私募股權裏，所以我們認為長遠為投資組合分散風險和增加經風險調整後的收益，嚴選的私募股權是不可缺少的一項資產類別。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

最新專欄文章 更多

盈豐之道 - 【盈豐之道】西方對俄制裁推高商品價 美滯脹風險較低
2022/03/22
【盈豐之道】西方對俄制裁推高商品價 美滯脹風險較低
印尼 新加坡 澳洲 加拿大 巴西 私募股權基金 私募基金 新冠肺炎疫情 烏克蘭 俄羅斯

上一篇文章

降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？

下一篇文章

【奢侈品股】PRADA普拉達 CEO：首四個月業績強勁、美國市場抵消中國疫情影響　考慮意大利雙重上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】布拉德超鷹言論+俄烏戰火惡化　美債息破2.9厘　道指期貨跌57點（不斷更新）
【美股期貨】布拉德超鷹言論+俄烏戰火惡化　美債息破2.9厘　道指期貨跌57點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸30億買騰訊美團　恒指夜期跌76點失21000關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸30億買騰訊美團　恒指夜期跌76點失21000關（不斷更新）
【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任
【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任
【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」
【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪逆市靠穩升約1%　料首季純利最多升3倍至近10億人幣、新能源車銷量新高對沖原材料上升壓力
【比亞迪1211】比亞迪逆市靠穩升約1%　料首季純利最多升3倍至近10億人幣、新能源車銷量新高對沖原材料上升壓力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款