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【NBA App】為NBA季後賽打造　NBA App增虛擬籃球館

科技 10:00 2022/04/20

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NBA 2022年度季後賽陸續展開，NBA日前公布夥拍Google推出NBA Google Pixel Arena虛擬體驗空間。

NBA 2022年度季後賽陸續展開，NBA日前公布夥拍Google推出NBA Google Pixel Arena虛擬體驗空間，為NBA季後賽開發。

各位球迷可在NBA應用程式（App）中打開試用，了解今年NBA季後賽的即時資訊，也可以將NBA Google Pixel Arena當作社交平台，與其他球迷分享資訊。

【機迷福音】Netflix夥桌遊《爆炸小貓》　開發手機遊戲和動畫系列

【機迷福音】幾何學益智遊戲《樂高拼砌旅程》　明日登陸PS4、PS5

Google服務與營銷副總裁Daryl Butler指出，這是Google首次夥拍專業體育賽事發行虛擬空間的沈浸式體驗，未來亦有計劃與其他體育賽事或聯盟合作，推出類似項目。

為了提供更有趣、互動内容，該Pixel Arena虛擬體驗空間讓用戶可在遊戲期間征戰競技排行榜，以及可穿上NBA球隊球衣。

【PS5供應短缺】不法分子利用社交媒體　約賣家面交後搶劫PS5

責任編輯：張寶燕

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