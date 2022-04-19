▲ 【奢侈品股】PRADA普拉達 CEO：首四個月業績強勁、美國市場抵消中國疫情影響 考慮意大利雙重上市

意大利奢侈品牌PRADA （01913） 行政總裁Patrizio Bertelli表示，今年首四個月業績強勁，其美國業務抵消俄羅斯暫停運營及中國新冠疫情封鎖措施的影響。Patrizio Bertelli接受意大利金融周刊《L'Economia》訪問時稱，無意修改PRADA今年目標。目前PRADA 在香港上市，Bertelli透露，會考慮未來在意大利米蘭證券交易所雙重上市。

Bertelli指出，俄羅斯僅佔PRADA銷售額的 2%，「中國很重要，過去15日我們關閉（當地）超過50% 的商店」。

然而，Bertelli稱，PRADA首季「表現良好，超出預期」，美國業務抵消中國疲軟，4 月上旬表現良好。Bertelli重申，其兒子Lorenzo Bertelli 將在三到四年接班，並有機會效仿法國時尚巨頭開雲（Kering ）及LVMH 的模式，將意大利主要品牌合併為一個集團，Bertelli補充：「對我來說，2000 年到 2010 年是合適的時機，現在我們遠遠落後。」

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