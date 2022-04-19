【英國研究】英研究指近30年世界不平等程度增加 超級富豪更易陷入恐懼 普通民眾生活滿意度亦普遍下降

英國萊斯特大學 (University of Leicester) 近日發佈生活滿意度調查數據，以1到10評比生活滿意度。發現近幾十年來，大多數富裕國家不平等程度增加。研究發現，任何從不平等程度最低四分之一上升到最高四分之一的國家，生活滿意度都會下降約0.4分，富豪會產生信任危機，恐懼等心理問題、普通人亦會感覺被社會排斥。

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印度近年發展迅速，不平等程度加劇，生活滿意度從1990年6.7下降到2006年5.8分。而自2012年起每年的滿意度亦低於1990年。另一方面，美國和澳洲的生活滿意度也都顯著下降。在波蘭、秘魯、墨西哥等不平等程度下降的國家，民眾通常感覺更幸福。

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今年《世界幸福報告》衡量全球 146 國 2019~2021 年平均幸福分數，數據也反映疫情期間各國人民心裡情況，北歐國家幸福指數最高，前十名為芬蘭、丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、盧森堡、瑞典、挪威、以色列、紐西蘭。東亞方面，台灣排名第26為第一，香港則排名第81名。

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記者：鄭日棱