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【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場

理財智慧 18:15 2022/04/19

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天際100香港觀景台（天際100）將在周四（21日）重開，並適逢11周年推出入場折扣優惠，包括推出11元入場門票，成人、長者及小童均同價。此外，天際100將推出生日優惠，1月至6月生日月份的訪客可免費入場，以及推出家庭套票及標準門票優惠。

天際100表示，官方網站將在今日起售票。適逢天際100開業11周年，天際100推出限時11元門票，優惠票將在今日起發售，而購票優惠期為4月21日至25日，並須於5月21日前換領及到訪 。成人、長者及小童同價。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

此外，天際100推出生日免費入場優惠，由即日起至6月30日，1月至6月生日的訪客凡於生日月份到訪，便可免費入場。而同行親友可半價購買門票，折扣後每位成人門票為99元，小童或長者門票則只是64元，同行最多三位親友可半價入場。而1月至4月份生日的訪客，可在一樓票務中心出示香港身份證或出生證明書，並帶同最少一位親友到訪。

另外，天際100亦推出家庭套票優惠，可以189元三人同遊，適用於成人、長者或小童同行，購票優惠期為4月26日至6月30日。同時天際100的標準門票，將由正價港幣198元減至68元，成人、長者及小童同價。

天際100指，早前因關閉受影響及未使用的門票，可於4月21日至6月30日期間，攜帶該門票到票務中心換取新門票入場。天際100提醒，有關門票只適用於換領門票當天使用，逾期無效。

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責任編輯：龍紀瑩

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