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【儲局加息】聯儲官員布拉德：不排除單次加息0.75厘

環球政經 19:11 2022/04/19

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聯儲局「鷹派」成員，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）周一（18日）表示，由於美國通脹高企，不排除聯儲局將一次加息75個基點。

布拉德表示，美國通脹高到令人難受，聯儲局必須採取行動迅速控制通脹，讓利率回復至中性水平，即2.4%左右。在談到加息幅度時，他指出基本預期未來單次加息不會超過50個基點，但不排除有一次加息75個基點的可能。布拉德預期，當局有望在5月召開的議息會議上開始縮減資產負債表。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

布拉德重申支持年底前達到3.5%左右的利率的觀點，以控制目前處於40年高位的通脹。他補充指，美國未來陷入經濟衰退的機會不大，又預期當地失業率今年內將由目前3.6%降至3%以下。

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責任編輯：黃苑筠

 

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