權威部門及人士回應 中國經濟10大受關注問題

內地首季國內生產總值（GDP）按年增長4.8%，雖高於市場預期，惟內地疫情反覆加上外圍政經局勢複雜，令外界對內地經濟下行壓力，企業營運環境及居民就業機會同樣關注。官媒《新華社》周二(19日)刊出「當前中國經濟十問」文章，採訪權威部門和權威人士，以問答形式，回應多個中國經濟較受關注的議題。

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新華社十問中國經濟及權威人士回應概要一覽：

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權威部門及人士認為，總括而言，首季中國經濟運行保持在合理區間，平穩開局。當前成績，實屬不易。惟當前經濟運行面臨較大下行壓力，困難挑戰明顯增多。權威部門及人士強調，經濟發展面臨的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力沒有改變。國內疫情多點散發，一些城市按下“慢行鍵”，封控管理區域部分停工停產，產業鏈供應鏈遭遇堵點﹔部分行業企業困難加大，小微企業面臨運營困難﹔旅游住宿、交通出行、餐飲娛樂等接觸性聚集性消費活動受到制約﹔重點群體就業難度增加，部分行業就業人數減少。穩就業，成為當前經濟工作的重中之重。

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權威人士又表示，保障糧食和能源安全，對經濟社會平穩健康發展至關緊要。他又指，當前中國穩住糧食的基本盤並沒有改變，國家正採取一系列措施確保把中國飯碗牢牢端在自己手中。受俄烏沖突等影響，國際能源價格高漲，對外採購油氣面臨的風險上升。權威人士表示，內地多方面正採取措施推動國內石油、天然氣、煤炭增儲上產。

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