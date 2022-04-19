  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 23:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

權威部門及人士回應 中國經濟10大受關注問題

股樓投資 23:04 2022/04/19

分享：

分享：

內地首季國內生產總值（GDP）按年增長4.8%，雖高於市場預期，惟內地疫情反覆加上外圍政經局勢複雜，令外界對內地經濟下行壓力，企業營運環境及居民就業機會同樣關注。官媒《新華社》周二(19日)刊出「當前中國經濟十問」文章，採訪權威部門和權威人士，以問答形式，回應多個中國經濟較受關注的議題。

【恒指季檢】中金預測8隻港股 有望獲納入恒指  詳情請看【下一頁

新華社十問中國經濟及權威人士回應概要一覽：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

權威部門及人士認為，總括而言，首季中國經濟運行保持在合理區間，平穩開局。當前成績，實屬不易。惟當前經濟運行面臨較大下行壓力，困難挑戰明顯增多。權威部門及人士強調，經濟發展面臨的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力沒有改變。國內疫情多點散發，一些城市按下“慢行鍵”，封控管理區域部分停工停產，產業鏈供應鏈遭遇堵點﹔部分行業企業困難加大，小微企業面臨運營困難﹔旅游住宿、交通出行、餐飲娛樂等接觸性聚集性消費活動受到制約﹔重點群體就業難度增加，部分行業就業人數減少。穩就業，成為當前經濟工作的重中之重。

【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業   詳情請看【下一頁

權威人士又表示，保障糧食和能源安全，對經濟社會平穩健康發展至關緊要。他又指，當前中國穩住糧食的基本盤並沒有改變，國家正採取一系列措施確保把中國飯碗牢牢端在自己手中。受俄烏沖突等影響，國際能源價格高漲，對外採購油氣面臨的風險上升。權威人士表示，內地多方面正採取措施推動國內石油、天然氣、煤炭增儲上產。

同場加映  【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

工商銀行（01398） 港股

下一篇文章

【恒指季檢】中金預測8隻港股 有望獲納入恒指
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業
【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業
【電動車】Tesla宣布購買新車客戶 停止附送流動充電連接器
【電動車】Tesla宣布購買新車客戶 停止附送流動充電連接器
【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受
【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受
【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼
【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款