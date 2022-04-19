【恒指季檢】中金預測8隻港股 有望獲納入恒指

下一輪恒指季檢將於5月20日舉行。基於恒指正進行改革，預期續有股份獲納入恒指。中金發表報告指，根據現時數據及指數的調整方法，以及透過早前季檢結果對系統性優化後編制方法旳理解，估計最少8隻港股，包括部分新經濟龍頭股及其他行業股份，有力成為未來藍籌的競逐者。

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中金又預計，由於恒指成分股設立了8%的權重上限，兩大藍籌滙豐控股(00005)和友邦保險(01299)的權重料分別由8.32%和8.19%下跌至8%，或導致資金從兩股被動流出。

中金預測未來染藍股份一覽：

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另外，由於有部分符合條件的新上市公司或被納入恒生綜合指數，從而進入港股通，中金預測海螺環保(00587) 有望獲納入滬港通。去年底才上市，早前已打入恒生綜合指數的商湯(00020)，或會於8月獲納入港股通。

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