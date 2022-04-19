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【新股IPO】東原仁知服務2352今起招股 入場費3111元

股樓投資 18:31 2022/04/19

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內地物業管理服務提供商東原仁知服務（新上市編號：02352）由即日（19日)起至周五（22日）招股，公司是次計劃全球發售1666.67萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售90%；招股價介乎每股11.9至15.4元；以每手200股計，一手入場費為3111.03元；下周五（29日）掛牌；獨家保薦人為國泰君安國際。

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截至2021年12月31日，東原仁知服務有325個在管物業項目，總在管建築面積約為28.2百萬平方米。去年收益11.9億元人民幣，按年升55.6%，公司擁有人應佔利潤1.3億元人民幣，按年升51.9%。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

是次集資所得，其中65%擬透過戰略投資、合作及收購擴大物業組合及業務規模；16.5%用作提高服務質素並沿著物業管理的價值鏈擴展服務範圍；8.5%用作升級和開發智能系統；10%用作營運資金及其他一般企業用途。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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記者：張以正

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東原仁知服務（02352） IPO 港股

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