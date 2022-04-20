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【尊尼狄普誹謗案】保鏢影Johnny Depp傷勢留底 防Amber Heard提告

環球社會熱點 09:05 2022/04/20

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荷李活明星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案件持續，踏入審訊第4日。尊尼狄普私人保鏢周一（18日）作證，向法庭展示尊尼狄普臉上有明顯傷勢的照片，又指曾看到Amber Heard將疑似水瓶擲向尊尼狄普。尊尼狄普將於周二（19日）作證。

前妻Amber Heard密友被逐出法庭 涉對外披露審訊 【下一頁】

為尊尼狄普工作14年的保鏢貝特（Sean Bett）周一出庭作供，表示多次看到Johnny Depp受傷，但從來沒有親眼目擊二人動手，只有一次看到Amber Heard向尊尼狄普扔疑似水樽的物件，他便趕緊帶尊尼狄普離開現場。

法庭展示由貝特拍攝的幾張相片，顯示尊尼狄普臉部有明顯瘀傷、劃痕及撕裂。貝特指照片攝於2015年3月及同年12月，尊尼狄普當時認為需拍攝傷勢留紀錄，以防Amber Heard日後提告。貝特堅稱，從未在Amber Heard身上看到類似傷痕，她亦從未向其抱怨受虐。

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貝特透露，尊尼狄普於2011年與Amber Heard交往，直至2014年關係轉差，兩人經常吵得臉紅耳赤。每當二人吵架時，他會將尊尼狄普帶離頂層豪宅，他們通常在幾小時或幾日內和好。

直至2016年，尊尼狄普在Amber Heard 30歲生日派對上遲到，二人發生激烈爭執後決定離婚。貝特與另一名保鏢在豪宅門外等待尊尼狄普收拾衣物，但不久聽Amber Heard罵髒話，聲稱被尊尼狄普毆打，保鏢趕緊將尊尼狄普拉走。

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責任編輯：郭麗明

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