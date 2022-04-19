【烏克蘭戰爭】俄最後通牒 促馬里烏波爾烏軍投降

俄羅斯聲稱已經完全控制烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾，只有部分烏軍仍被困在當地一間鋼鐵廠內。俄羅斯周二（19日）發出最後通牒，指駐守當地烏軍如果要活下去，最遲必須在本港時間晚上9點之前投降。

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烏克蘭當局周一（18日）表示，馬里烏波爾（Mariupol）仍有不少於1,000名平民躲藏在Azovstal鋼鐵廠地下的避難所。當局更稱俄軍用重型炸彈襲擊工廠。

據悉，留在鋼鐵廠的大部分平民為婦孺及長者。

俄羅斯新聞社（RIA）引述親俄的頓涅茨克（Donetsk）發言人巴蘇林（Eduard Basurin）指，頓涅茨克勢力周二對鋼鐵廠發動了襲擊，形容他們特別挑選的突擊小分隊已展開進攻。

俄羅斯國防部周二發聲明呼籲烏軍及外來戰士投降，指保證棄械投降者生還。

但俄國防部要求他們全部必須在莫斯科時間下午2點至4點（本港晚上7點至9點）期間，不攜帶任何武器或彈藥的情況下投降撤離鋼鐵廠。

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烏克蘭周一曾呼籲俄方開放一條人道主義走廊讓馬里烏波爾和鋼鐵廠的平民撤離，但烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）周二表示，烏克蘭連續3日未能疏散平民。

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責任編輯：鄭錦玲