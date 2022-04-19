  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

iMTV＋ 19:08 2022/04/19

分享：

分享：

其他股評時段:
01:09 大市概況
21:51 (03968) 招商銀行
26:03 (01288) 農業銀行
29:29 (01164) 中廣核礦業
30:48 (01398) 工商銀行
32:12 (02013) 微盟集團
35:27 (01800) 中國交通建設
37:42 (00914) 海螺水泥
39:38 (02319) 蒙牛乳業
42:42 (02269) 藥明生物



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 溫股知新

最新專欄文章 更多

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優
2022/04/12
【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優
【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數
2022/03/29
【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數
【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招
2022/03/22
【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招
【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果
2022/03/15
【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果
【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數
2022/03/08
【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數
銀行 交通 基建 經濟

上一篇文章

【音樂會】「搶耳音樂節2022」重新舉行 重新接受網上登記入場睇實體演出 明晚8時免費登記

下一篇文章

【新股IPO】傳華潤集團有意分拆華潤怡寶來港上市 集資最多10億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受
【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受
【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業
【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業
【電動車】Tesla宣布購買新車客戶 停止附送流動充電連接器
【電動車】Tesla宣布購買新車客戶 停止附送流動充電連接器
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款