▲ 【體育用品股】李寧2331首季同店銷售按年增長20%至30% 電子商務虛擬店鋪增長勝線下零售

李寧 （02331） 公布，首季同店銷售按年錄得20%至30%低段增長，其中零售（直接經營）渠道錄得20%至30%中段增長，批發（特許經銷商）渠道錄得10%至20%低段增長，電子商務虛擬店鋪業務按年錄得30%至40%中段增長。

李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得20%至30%高段增長。線下渠道（包括零售及批發）錄得20%至30%中段增長，其中零售渠道錄得30%至40%中段增長及批發渠道錄得20%至30%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得30%至40%中段增長。

內地李寧銷售點數量淨減少63個

截至3月31日，內地李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,872個，本年迄今淨減少63個。在淨減少的63個銷售點中，零售業務凈增加12個，批發業務淨減少75個。

至於內地李寧YOUNG，截至3月底止銷售點數量共1,135個，本年迄今淨減少67個。

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