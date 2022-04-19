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【體育用品股】李寧2331首季同店銷售按年增長20%至30%　電子商務虛擬店鋪增長勝線下零售

股市 17:34 2022/04/19

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【體育用品股】李寧2331首季同店銷售按年增長20%至30%　電子商務虛擬店鋪增長勝線下零售

李寧 （02331） 公布，首季同店銷售按年錄得20%至30%低段增長，其中零售（直接經營）渠道錄得20%至30%中段增長，批發（特許經銷商）渠道錄得10%至20%低段增長，電子商務虛擬店鋪業務按年錄得30%至40%中段增長。

安踏首季零售額增長逾一成【下一頁】

李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得20%至30%高段增長。線下渠道（包括零售及批發）錄得20%至30%中段增長，其中零售渠道錄得30%至40%中段增長及批發渠道錄得20%至30%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得30%至40%中段增長。

內地李寧銷售點數量淨減少63個

截至3月31日，內地李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,872個，本年迄今淨減少63個。在淨減少的63個銷售點中，零售業務凈增加12個，批發業務淨減少75個。

至於內地李寧YOUNG，截至3月底止銷售點數量共1,135個，本年迄今淨減少67個。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

相關文章：【大行報告】李寧遭大行齊降目標價逾一成　建銀國際削兩成至80元　料毛利率是今年主要挑戰

相關文章：【體育用品股】李寧：未在供應商管理體系中發現任何強迫勞動行為

 

港股 同店銷售 銷售 零售 批發 李寧（02331）

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【ET講股通】孫運喜：債匯風雲（附time code）（第二版︰加入文字內容）

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