▲ 【何鴻燊遺產】法院駁回長房何超賢加遺產管理人申請 二房至四房均支持何超瓊委任方案、何家均未知賭王遺產多少

賭王何鴻燊2020年5月逝世後，長房次女何超賢入稟挑戰二房何超瓊委任畢馬威為何鴻燊遺產管理人。法院去年11月審理案件，今日公布判決書，駁回何超賢增加安邁顧問有限公司（下稱A&M）為聯合遺產管理人的方案。高等法院法官陳嘉信指出，何鴻燊二房至四房成員都同意何超瓊建議的委任，由畢馬威出任獨立遺產管理人已足以處理不同陣營的利益。

判決書也顯示何家各房成員並不掌握何鴻燊遺產規模，而何鴻燊並沒有立下遺囑。

何超瓊、何超賢對何鴻燊實際遺產規模不完全掌握

何超瓊在庭上指，何鴻燊遺產「至少17億元」，但需要由遺產管理人去確認。何超賢則聲稱從「何鴻燊睡房的抽屜」發現文件，何鴻燊遺產逾110億元，但承認文件過時。

是次案件申請人長房次女何超賢及長房已歿長女何超英的女兒蕭玫錚；答辯人二房長女何超瓊。

判決書提及，何鴻燊2020年5月離世後，何家成員經商議後7月同意設立機制處理何鴻燊遺產，9月由何超瓊入狀擬委任畢馬威為獨立遺產管理人，何超賢和蕭玫錚同年12月入稟，擬委任A&M為代表，共同任遺產管理人。

何鴻燊二房至四房均支持委任畢馬威 長房多人不反對

陳嘉信在判決書指出，不單二房至四房成員全數支持何超瓊委任畢馬威，連長房孻女何超雄、已歿長子何猷光兩名兒女都不反對有關委任，即18或19名遺產受益人中，15或16名都支持有關委任。人數分別主要在於是否將二房藍瓊纓視為受益人，陳嘉信指，有關爭議在此案中並不重要。

陳嘉信指出，考慮合適獨立遺產管理人人選時應優先考慮大部分家族成員的意向，法庭要為少數受益人作出妥協的說法，並不正確。他強調，只要委任「獨立」專業人士處理已足以考慮不同陣營的利益。

他續指，申請人同意委任獨立遺產管理人是為了家族和諧，但這不代表家族和諧會成為選任管理人的條件，而且各房都有各自的專業人員代表參與遺產管理，沒有改變「分黨（partisan）」狀態，也有違委任獨立遺產管理人的原意。

陳嘉信認為，何超賢所指委任A&M加入成為遺產管理人的好處、潛在節省費用，也不現實。

他繼而裁決，何超賢申請被駁回，何超瓊訟費將從遺產支付，而何超賢和蕭玫錚須自行負責訟費。

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