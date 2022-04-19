【公關大娜移@iM網欄】熟讀新世代標籤 投其所好「攻心」為上

觀人於微，並將不同特色的族群標籤得最為細緻及最多種類者，非日本人莫屬，除了膾炙人口的草食男、電車男、乾物女、敗犬及宅女，還有乙男、蟻女、歷女、蛇顔男、導航姬、達觀世代⋯⋯多不勝記！

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

最近煲完日劇《不能相愛的兩個人》，才曉得在異性戀與同性戀之外，還有「無浪漫傾向的無性戀者」。岸井雪乃與高橋一生飾演的一對「無性愛感情」男女，同居於一個屋簷下，過着如家人關係的生活。父母、妹妹、同事對此無法理解，但2人沒有乞求旁人的接受，亦無曲意屈服於這些異樣的眼光與批判下，堅持活出真我，「做自己喜歡的事」，執信於「只有我有資格評斷自己的人生，決定屬於自己的幸福」。

網絡催生細緻化小眾

不單止無性戀者，近年愈來愈多族群被仔細地勾勒出來，例如蠶繭族、尼特族、繭居族、飛特族，還有達觀世代等，部分重叠的特質包括：自我、欠缺擔當、害怕壓力、抗拒長大、不婚、不要車、不買房、無欲無求、軟爛躺平，投資消費傾向保守穩陣。這些族群多是年輕獨立，很有自己的想法，傳統的廣告形式極難打動他們。

細緻化的小眾如雨後春筍，正是由網絡孕育催生而來，因人而異的訂造、訂購、收發服務，將每個人都獨立地迎合與服侍，以致消費者變得愈來愈特立獨行，行銷人必須花大量心思與受眾溝通，了解分析他們的喜惡和習慣。

宣傳奇招無人肯嘗試

日本年輕人對政治冷感，投票率長期低迷，要吸引他們幾秒鐘的注意力絕非易事，神奈川縣政府為此不惜工本，將選舉資訊以白底藍字列印在捲筒廁紙上面，再免費派給咖啡廳、酒廊、夜店、彈珠舖、卡拉OK，讓爭分奪秒尋樂的後生仔女如廁時稍微閱讀一下。這套奇招卻無候選人肯試，畢竟拿自己頭像來擦別人的屁股，心理關口確實難過。

同理心縮窄世代分歧

千禧世代、MZ世代、Z世代不抽煙、不愛酒，也不好公事聚餐應酬，必須準時收工，拒絕無償加班；他們視網友為朋友，又樂意陪阿媽行街，皆因「買嘢食嘢有人埋單」；願意為體驗1天的上等生活，364日省吃儉用捱麵包。當年靑的同事向你「say no」，很可能不是討厭你，而是閣下的要求違背了他們的原則，才會請你「食檸檬」。千萬不要因此氣餒，只要勇於坦誠溝通，以同理心縮窄分歧，無論那一個族群或世代，百煉鋼亦能化作繞指柔。

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

作者_陳仕娜簡介：

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！