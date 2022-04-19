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【全球經濟】世銀下調今年全球經濟增長預測至3.2% 俄烏戰事成經濟壓力主因

環球政經 17:21 2022/04/19

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因應俄烏戰事影響，世界銀行把今年全球經濟增長預測由1月的4.1%下調至3.2%，調低了0.9個百分點。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

世界銀行行長馬爾帕斯表示，是次下調全球增長預測，其主要原因是俄烏局勢將導致歐洲及中亞經濟今年有可能收縮4.1%，俄烏戰事中有關的供應中斷，將令食品及能源價格急升，與此同時亦會加重發展中國家的消費者負擔。

馬爾帕斯又指，俄烏戰事為全球帶來經濟壓力，世界銀行計劃提出規模約1700億美元，為期15個月的貸款計劃。世銀相信，是次貸款計劃將在一定程度上支持接收烏克蘭難民的國家，並幫助解決糧食短缺國家的問題。

 

【美國經濟】高盛：料美難實現軟着陸 未來2年經濟衰退機率為35%【下一頁

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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歐洲 中亞 經濟 美元 銀行 經濟衰退

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