【太空安全】太空碎片或損害衛星　美國不再進行反衛星飛彈測試

▲ 美國是第一個發表禁止反衛星（ASAT）飛彈測試的國家，也是拜登政府提高太空使用責任策略的一部份。（法新社）

美國曾批評俄羅斯進行反衛星（ASAT）飛彈測試，試驗所留下的碎片危及國際太空站（ISS）。據《路透社》報道，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣布，美國承諾將不再進行反衛星導彈測試，減少太空碎片對衛星的潛在損害。

【俄烏戰爭】被指公開俄羅斯軍事設施 Google：俄烏戰爭前已有相關資訊

賀錦麗表示，這承諾是作為美國國家安全委員會、國防部和國務院為建立「國家安全空間規範」而製定的一系列建議而提出的第一個倡議。她強調：「通過反衛星導彈試驗而破壞太空環境，是魯莽和不負責任的行為。」

【航天科技】Elon Musk 旗下SpaceX Crew Dragon太空艙停產 集中資源研發Starship

美國是第一個發表這種聲明的國家，也是拜登政府提高太空使用責任策略的一部份。賀錦麗呼籲其他國家也跟進這做法，以便為「負責任的太空行為製訂一個新的國際規範」。

ASAT飛彈試驗產生的碎片現時正威脅全球所有國家的安全、經濟和科學利益，並同時增加了太空人的風險。她補充：「這些試驗危害了外太空的長期可持續性，並危及所有國家對太空的探索和利用。」

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢