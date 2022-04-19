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【可持續發展】菲仕蘭實踐可持續發展　半年回收逾1.4萬奶粉罐

商業 20:15 2022/04/19

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（菲伫蘭提供）

近年企業關注可持續發展，荷蘭皇家菲仕蘭（菲仕蘭）於2021年9月，推出全港首個智能奶粉罐回收機試行計劃。首批5部回收機分別設於港九新界，而截至2022年3月，回收超過14,200奶粉罐。

回收機以「即收即壓」形式進行，防止奶粉罐被盜用，並配合積分獎賞與現金回贈。同時接收任何奶粉品牌的奶粉罐。而回收後的空罐，出口至其他國家循環再造，轉化成為對地球有價值的原材料。

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物料將製造單車零件、傢俱部件、工業容器等。負責處理空罐的專業廢物管理公司SSID，其聯合創辦人及執行董事葉文琪表示，是次活動一開始反應已十分踴躍，回收率和速度超出預期。故加密收集奶粉罐的次數，確保回收機服務可以滿足消費者的需求。

商場回收率高　西寶城回收點明日投入服務
首批奶粉罐回收機分別設於五大據點，包括四個大型商場：鑽石山荷里活廣場、荃灣D·PARK愉景新城、屯門V city、將軍澳PopWalk 天晉滙，以及非牟利機構愛秩序灣綜合服務大樓。

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品牌就計劃先導階段進行檢討，結果顯示四個商場地理位置便利及開放時間較彈性，回收率極高。為提高計劃成效，品牌將集中設置所有回收點於大型商場。原設於愛秩序灣綜合服務大樓的回收機，現已遷至位於堅尼地城的大型商場西寶城，明日（4月20日）起投入服務，期望鼓勵更多港島居民實踐環保生活。

回收計劃沿用「一Tin二掃三賞」回收流程及「四式五點」概念，市民只需數個步驟，即可將空罐回收。並透過下載有關手機應用程式，儲存積分換獎賞。

責任編輯：馬意文

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