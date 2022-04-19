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【防疫基金】小食亭、快餐亭和零售商店營運者一次性補助金　4月20日起接受申請

商業 17:20 2022/04/19

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政府第六輪「防疫抗疫基金」下推出的「小食亭、快餐亭和零售商店營運者一次性補助金」，於明日（20日）開始接受申請。（資料圖片）

康樂及文化事務署發言人提醒，政府第六輪「防疫抗疫基金」下推出的「小食亭、快餐亭和零售商店營運者一次性補助金」，於明日（20日）開始接受申請。

【商場NFT】荷里活廣場斥100萬推元宇宙遊戲　結合會員制期望刺激人流升2成（多圖）

政府將為康文署場地轄下每所小食亭、快餐亭和零售商店（包括體育用品專門店、單車亭、博物館書店及禮品店、演藝禮品店、書店和禮品店等）的營運者，提供3萬元或1萬5千元的一次性補助金。
 
因應政府收緊防疫措施，康文署於本年1月7日或之後暫停開放轄下大部分的康樂及文化場地。小食亭、快餐亭及上述零售商店位於暫停開放的康樂或文化場地，並按康文署指示暫停業務，營運者可申請3萬元的一次性補助金。

另外，小食亭、快餐亭及上述零售商店並非指令暫停業務，但受到政府推行的社交距離措施影響生意，營運者亦可申請1萬5千元的一次性補助金。

收齊表後1個月內發放

凡持有與康文署簽訂的小食亭、快餐亭或上述零售商店營運合約，在遞交申請表時合約仍然有效，並沒有結束業務的營運者，均符合申請資格。

合資格的營運者可向康文署轄下的地區康樂事務辦事處或文化場地遞交申請，截止申請日期為2022年5月13日。

申請表格及申請指引會直接派遞或以郵寄方式寄予每個小食亭、快餐亭及上述零售商店合約持有人。在收到填妥的申請表格後，一般可於截止申請日期約1個月內分批發放補助金。

【香港經濟】本港2月出口貨量跌8.8%　出口價格升1成

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責任編輯：李智美

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