【航運股】東方海外彈高2%　首季總收益增71%至51.6億美元、標準箱平均收益增88.3%

▲ 【航運股】東方海外首季總收益增71%至51.6億美元 標準箱平均收益增88.3%

東方海外 （00316） 發公告指，首季總收益較去年同期增加71.0%至51.60億美元。東方海外稱，上季取得創紀錄成績，而航線網絡嚴重擁堵，導致總載貨量下降9.2%及運載力減少6.5%；整體運載率較2021年同期減少2.6%，但每個標準箱之整體平均收益較去年首季增加88.3%。

東方海外今早彈高2%，報208.2元。

東方海外稱，今年首季「太平洋航線」、「大西洋航線」及「亞洲區內／澳亞航線」的載貨量分別為56.3萬、39.8萬及88.6萬個標準箱，按年降15.4%、21.8%及8.4%，而「亞洲／歐洲航線」則按年增1.9%至39.8萬個標準箱。

收益方面，「太平洋航線」、「大西洋航線」、「亞洲區內／澳亞航線」及「亞洲／歐洲航線」分別錄得10.33億、1.57億、9.69億美元及8.59億，按年增83.0%、89.2%、49.3%及77.6%。

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