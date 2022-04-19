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【經典重啟】世嘉參考《要塞英雄》商業模式拓收入 重啟兩大經典遊戲Crazy Taxi及Jet Set Radio

環球政經 21:15 2022/04/19

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據報世嘉將會重啟兩款經典遊戲系列《Crazy Taxi》及《Jet Set Radio》，現正處於早期開發階段，兩款遊戲都是世嘉「超級遊戲」項目的一部分，世嘉稱該項目「超越傳統遊戲框架」，並可能包含區塊鏈技術，旨在模仿Epic Games著名的線上遊戲《Fortnite》（要塞英雄） 。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

世嘉去年公布橫跨5年的「超級遊戲」項目，有關項目投入總計1,000億日元，上周世嘉官網發布了一則採訪，指出「超級遊戲」會由多部遊戲組成，當中並可能採用雲遊戲及NFT技術。

重啟的Crazy Taxi和Jet Set Radio遊戲，將仿照免費遊戲模式以增加經常性收入，Crazy Taxi重啟開發已有1年，並將在未來兩三年發布。據知世嘉將計劃推出4款「超級遊戲」，該項目由該公司的遊戲部門主管內海州史監督。

【延伸閱讀】【騰訊700】騰訊更新網遊加速器  下月起僅支援內地伺服器遊戲

根據世嘉2020至2021財政年度報告顯示，它計劃在「下一財年」讓其歐洲工作室推出一款第一人稱射擊遊戲類型的「超級遊戲」。報告亦指這款「超級遊戲」還會提供服務功能，包括遊戲中的各種社群。

【筍工推介】港台請多媒體記者  月薪逾2萬元  有乜嘢要做？【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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