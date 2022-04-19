【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報

▲ 迎戰綠債突擊，長假後建行亞洲率先加港元定期存款息。

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綠色債券 （新上市編號：04252） 即將開售，港府將於下周二（4月26日）重推150億元的零售綠債，而長假後復市，今天（19日）建行亞洲率先加3個月以上的港元定期存款息，市料為迎戰綠債，中小行將續加息。上商的專家建議，散戶宜申購5手（每手1萬元）綠債。業界又提醒追息族，若想同時賺盡定期存款高息優惠及官債的固定收益，採3大招冀兩者兼得，包括：

（1）宜只做短期定存：財政司司長陳茂波已預告，除綠債外，今年再推150億元iBond及350億元的銀債。雖暫未悉iBond會否效法綠債把保證年回報加至2.5厘，但以現有iBond （04246） 的保底息有兩厘，較市面最高息，由富邦提供的1年定存息僅1.8厘為高。

（2）只須以最低門檻鈙造定期存款：手頭欠鬆動者，宜以銀行列明的入場費參與定存，舉6個月港元定存為例，目前該存期息率有雙冠王，分別為平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），以及東亞 （00023） 齊享1.5厘，後者的起存額為50萬元，虛銀則低至1000元，而兩行皆針對全新客戶的新錢，以便留力認購綠債。

（3）避險族利用手頭閒資買綠債：早前一眾券商已擬為客戶提供連串着數，包括富途、耀才 （01428） 、以及雲鋒金融 （00376） 旗下雲鋒證券等，更激賞合資格的新客。此外，經紀行又爭相推零成本借孖展抽綠債，但暫未悉條款是否維持，例如陸金所早前公布最多抽4手、華盛證券限抽5手。

政府重啟零售綠債認購 認購期由4月26日至5月6日【下一頁】

致富證券董事暨證券業務部主管郭家安今早回應本報查詢指，剛把綠債優惠加碼，由9免增至10免、包括新舊客允免息免按金借錢抽，上限5手等。且維持擬為遙距開戶的合資格新客送300元Donki現金券，現有客戶成功推薦新客網上開戶，將贈100元超市禮券，但詳情有待正式開賣時才落實。輝立證券企業融資經理陳英傑說，加碼綠債優惠，從10免增至11免，且抽10手或以下允十成孖展，較先前的8手為寬鬆。

港元定期存款高息選擇多，例如1個月冠絕全城的息率有5厘，由滙豐（HSBC）提供，以上限400萬元計，賺息1.6萬元，惟須符多項附帶條款，如成功完成特定渠道的股票交易等。而中銀香港 （02388） 同期定存也有4厘。

3個月港元定存息最高6.8厘【下一頁】

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，第一季內地經濟增長4.8%，高於市場預測。但疫情嚴重打擊零售銷售，零售銷售從1到2月的按年增長6.7% 、下滑至3月的按年收縮3.5%，低於預期。不過，強勁的工業資本支出，以及財政政策支持了投資。同樣，首季固定資產投資按年增長 9.3%，好過經濟師預測，工業生產受採礦業支持，尤其是煤炭開採加快，增長亦符合預期。廖嘉豪預計，内地經濟活動有望在第二季度較後時間恢復。

至於貨幣政策方面，人民銀行料較重視信貸擴張多於減息。廖嘉豪估計，內地於明天可能將1年期貸款市場報價利率（LPR）調低5個基點，但不會改變5年期LPR，並在5月至12月或再減息10個基點、和調低25個基點的存款準備金率。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪