【商場NFT】荷里活廣場斥100萬推元宇宙遊戲　結合會員制期望刺激人流升2成（多圖）

▲ 鑽石山荷里活廣場亦加入元宇宙虛擬世界，推出連繫會員制的元宇宙遊戲。（荷里活廣場提供圖片）

NFT熱潮持續，鑽石山荷里活廣場亦加入元宇宙虛擬世界，與本地初創推出連繫會員制的元宇宙遊戲， 讓大眾可以簡單開啟通往元宇宙的大門。

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鑽石山荷里活廣場商場計劃投入超過100萬元，為商場顧客提供元宇宙體驗。該商場與本地科技初創開發商Air World Limited合作，將元宇宙體遊戲體驗融合商場會員制，盼以NFT登陸「香港」元宇宙，建立永恆地標。顧客可在元宇宙完成遊戲、任務，得到虛擬獎品後，到商場換取真實禮品。該商場預期可以刺激商場的人流20%，持續為商戶提升生意；將來亦會與各類形的夥伴合作，以全新面貌出現於元宇宙世界。

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玩家只要於5月3日起登入《AiR - Adventure In Reality》手機應用程式， 透過多個設置於現實世界中的入口，以二維碼或GPS定位連接到不同遊戲場景，暢遊首次以NFT登場的荷里活廣場。元宇宙內的荷里活廣場是3D的虛擬環保村莊， 玩家除了可種植各類農作物外，亦可透過小遊戲學習環保的重要性。

玩家只要成為荷里活廣場VIC會員，除了完成任務可獲得雙倍獎勵外，更有機會贏取每月的終極大獎，包括尚品花膠筒、特福智能高速煲、Kai Shop日本產煮食刀具套裝及VIC會員100積分等。

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責任編輯：葉泳珊