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【新股IPO】華潤據報考慮分拆華潤怡寶赴港IPO　擬集資最多78億

股市 16:57 2022/04/19

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華潤據報考慮分拆華潤怡寶赴港IPO　集資最多78億

日前外電引述消息指，華潤考慮分拆華潤怡寶到香港IPO，最快可能於2023年上市，集資最多10億美元（約78.43億港元）。據指，華潤正與數名金融顧問商討潛在上市事宜。

華潤怡寶成為華潤集團旗下的飲料生產企業，主營「怡寶」牌系列包裝飲用水，其他產品品類包括奶茶、咖啡、乳酸菌飲料等。

值得留意是，上市消息緊接在日本麒麟與華潤解除飲料業務合資之後。於2011年，華潤怡寶與日本麒麟合作成立合資企業華潤麒麟飲料，拓展飲料產品線，推出了午後奶茶、火咖、魔力等一系列產品。而到今年2月，麒麟同意以1,150億日圓，即9.1億美元，將合資公司的40%股份轉讓給Plateau Consumer Ltd.。 消息指，Plateau計劃將部分股份轉讓給中國投資者，作為混合所有制計劃的一部分。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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