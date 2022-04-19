拜登與嘉賓互動突被打斷 怕阿富汗議題講錯嘢？

美國白宮周一（18日）舉行復活節活動，是白宮兩年以來首次復辦。美國總統拜登亦有出席活動，但當他和現場記者及賓客互動時，卻即被兔子裝扮的工作人員打斷。有流傳片段顯示，拜登被打斷時，正準備和現場人士談及阿富汗。

美國白宮重申 拜登暫無意訪烏 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一出席白宮復活節活動時，曾與現場記者及嘉賓互動，但他突然被兔子裝扮的人偶工作人員打斷。從影片可見，拜登似乎亦對被打斷感到驚訝。兔子其後更阻隔拜登及觀眾，及指示拜登走向另一方向，拜登其後亦聽從指示走開。

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網上亦流傳從另一角度拍攝的影片，片中可以聽到拜登被打斷時正剛剛提及巴基斯坦及阿富汗。目前尚未清楚復活節活動的兔子扮演者身份，但白宮副新聞秘書Angela Perez周一曾在社交平台上，發布一張一個身穿兔子裝扮人士坐在其辦公桌前的照片，外界有指她正是扮演者。

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美國共和黨籍前參議員哈奇（Orrin Hatch）的助手Matt Whitlock在社交平台Twitter質疑，究竟白宮工作人員認為拜登有多糟糕，才會派出復活節兔子在人群面前，打斷他就阿富汗議題上發表講話。參議員霍利（Josh Hawley） 新聞秘書Abigail Marone亦質疑，為何兔子人偶裝扮者能指揮美國總統。

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已故2008年美國總統候選人麥凱恩（John McCain） 女兒Meghan McCain亦批評拜登幕僚，打斷拜登代表對其能力的不信任及不尊重。她形容行為可恥，令美國公眾感到震驚，為拜登團隊感到羞恥。

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責任編輯：李俊儀