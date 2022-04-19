【虛擬探索】Google添新計畫　予用戶虛擬探索逾千古蹟

▲ 美國國務院近日宣布與Google藝術與文化（Arts & Culture）合作，讓用戶可以虛擬探索古蹟。（Google藝術與文化官網截圖）

疫情下市民大眾都沒辦法到處旅行，遊覽各地古蹟。美國國務院近日宣布與Google藝術與文化（Arts & Culture）合作，讓用戶可以虛擬探索來自全球130多個國家，共1,100個由美國文化保護大使基金（U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation）保護的古蹟。

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Google在藝術與文化官網中展出多項古蹟，予用戶作虛擬遊覽，當中包括：泰國大城府的柴瓦塔那蘭寺、埃及的伊瑪目默罕默德·沙斐儀陵墓、佩特拉的佩特拉古納巴泰防洪系統等，另外也添加超過100張新的遺址照片。此外，中心亦製作短片及圖片，簡介保護文化遺產的故事。

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美國國務院負責教育和文化事務的副國務卿Lee Satterfield表示，文化遺址、文物和傳統是全世界人民的驕傲，需要大衆的關心。因此國務院文化遺產中心與各地政府及組織合作，並透過美國文化保護大使基金保護文化遺產，免其受到自然和人為威脅。

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另外，文化遺產中心承諾將在未來更新更多古蹟資訊。除此之外，由於對古蹟的最大威脅是氣候變化，因此該網站亦有用戶引導至「Heritage on the Edge」，從中可了解世界各地如何使用技術來保護文化遺址。

責任編輯：吳嘉雯

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