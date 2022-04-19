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【移民潮】調查：近80%港人正考慮或將移民 　台灣為港人首選移民地點

Hot Talk 16:51 2022/04/19

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【移民潮】調查：近80%港人正考慮或將移民 　台灣為港人首選移民地點

愛爾蘭發展商Bartra集團旗下移民公司調查發現，本港的移民潮早於2019年掀起，目前仍然強勁，近80%港人受訪者正考慮或將考慮海外移民。據調查結果顯示，港人首選的移民地點首三位為台灣、英國及澳洲。選擇移民地點時，逾60%受訪者優先考慮如移民所需成本及移民申請的難易度等因素。

港人首要移民的目為更理想生活環境

調查指出，港人考慮移民的目的分別是為更理想的生活環境（51%）、為子女尋求更好的教育（29%）及取得多重外國居留身份和國籍（27%），反映出港人對目前的生活情況及教育制度並不滿意。

加拿大未來兩年禁止外國人買樓置業【下一頁】

在不同國家/地區中，以移民地點的生活質素及經濟發展前景為考慮因素時，愛爾蘭均排名第一，而以教育發展為選擇移民地點之考慮因素時則排名第二，僅次於英國，並領先於加拿大、澳洲及美國，反映出香港家長對愛爾蘭教育的高度認可。

隨港人對愛爾蘭認識漸增，在考慮眾多歐洲國家作為移民地點時，愛爾蘭排名第2，領先德國，保加利亞及葡萄牙。

Bartra Wealth Advisors今年3月進行網上問卷，向約500名18歲及以上香港市民進行調查。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

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