【虛擬經濟】荷里活廣場推元宇宙活動 商場內打造虛擬環保村莊

鑽石山荷里活廣場破天荒進軍元宇宙，與本地科技初創開發商Air World Limited合作，推出首個將元宇宙虛擬世界遊戲連繫會員制的遊戲「荷里活廣場 元宇宙綠色村莊歷奇之旅」，讓大眾可以簡單開啟通往元宇宙的大門，更加入將虛擬禮物實體化的有獎元素，透過虛擬遊戲可於大自然中盡情探索及冒險，體驗回歸自然的輕鬆生活。

荷里活廣場NFT首度登場，玩家只要於5月3日起登入《AiR - Adventure In Reality》手機應用程式，通過遊戲與「香港」元宇宙結合，透過多個設置於現實世界中的入口，以二維碼或GPS定位連接到不同遊戲場景，暢遊元宇宙內的荷里活廣場，進行不同的新奇互動任務，然後於現實的荷里活廣場內換取精彩奬賞！此外，綠色生活及持續發展概念為大勢所趨，為了讓玩家在虛擬世界遊戲中實踐環保理念，荷里活廣場於「元宇宙綠色村莊歷奇之旅」中打造的虛擬環保村莊，玩家除了種植各類農作物外，亦可透過回收小遊戲，學習環保的重要性。

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元宇宙內的荷里活廣場是全3D打造的虛擬環保村莊，玩家透過不同方法進入全新設計的三大場景，包括「豐收農莊」、「森林公園」及「環保小鎮」，環保村莊顧名思義讓大家回歸大自然，探索一下平日少有接觸的生活體驗。玩家於三大場景中，可以暢玩種花、餵雞仔、釣魚、捉蝴蝶、伐樹、回收廢物等不同小遊戲，獲取多項有趣的物品再去完成指定任務。想要玩小遊戲，首先須透過日常遊戲登入簽到，隨機獲取斧頭、捕蟲網、魚竿等指定工具，此外，玩家亦可於商場內掃描指定QR Code即可以獲取「新手工具包」，讓玩家更輕鬆方便完成遊戲及任務。

荷里活廣場建立一個永恆的元宇宙地標，往後每個月會以不同主題於三大場景中安排另類任務，讓玩家持續探索、發掘更多新奇好玩的小遊戲、大任務，從而獲得更多獎賞。此外，荷里活廣場將來亦會與各類形的夥伴合作，以全新面貌出現於元宇宙世界。

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貫穿現實生活及虛擬世界之外，玩家亦可以將遊戲內所收集的物品兌換實體獎賞，玩家於遊戲開始時，除了獲得「新手工具包」，亦可同時獲得荷里活廣場商戶之獨家消費優惠券；而5月份的任務就以慶祝母親節為主軸，玩家完成任務就有機會免費換領清香花味潤手霜及深層滋潤保濕面膜；期間亦會推出餵雞仔快閃小遊戲，有機會換取日本京都雞蛋一盒，將虛擬禮品實體化，使遊戲更具互動及真實性。另外，玩家只要成為荷里活廣場VIC會員，除了完成任務可獲得雙倍獎勵外，更有機會贏取每月的終極大獎包括尚品花膠筒、特福智能高速煲、Kai Shop日本產煮食刀具套裝及VIC會員100 積分等等。

荷里活廣場「元宇宙綠色村莊歷奇之旅」活動詳情： 日期：2022年5月3日起 遊戲玩法：參加者於App Store 或Google Play下載《AiR – Adventure In Reality》手機應用程式，透過不同方法進入荷里活廣場NFT的3大場景，暢玩多款有趣小遊戲來收集物品，順利完成任務後，即有機會將虛擬禮品實體化，前往荷里活廣場兌換實體禮品。

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責任編輯：龍紀瑩