公司驚喜生日派對嚇到驚恐症發作 美漢獲賠351萬

美國肯塔基州一名男子本身患有驚恐症，他入職時曾向公司表明不希望舉辦驚喜生日派對。但公司忽視其要求照常為其舉辦驚喜生日派對，這名男子因而驚恐症發作。這名男子其後入稟法院，法院最終判男子可獲得45萬美元（約351萬港元）。

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原告人貝林（Kevin Berling）於涉事公司Gravity Diagnostics工作了大約10個月，得知公司有為員工舉辦驚喜生日派對的慣例。

由於貝林有焦慮症及受驚恐症困擾，因此他主動向公司要求無需為他舉辦驚喜生日派對，更透露原因是慶祝生日會喚回他對父母離婚一事的不愉快童年回憶。

但公司負責人忘記了貝林的要求，2019年8月照樣為貝林舉辦了生日派對。貝林當日驚恐症發作隨即逃離現場，並在車内深呼吸平靜下來，度過其用膳時間。

而貝林的上司翌日與其開會，貝林被指責偷走了其他同事的快樂，再次觸發其驚恐症發作。他當時用手環抱自己的身體想平靜下來，同事要求他停止上述動作，但貝林並無理會他們。

據悉，當時公司管理層憂慮貝林暴躁易怒及有潛在暴力傾向。貝林事後為驚恐症發作道歉，但3日後收到公司電郵通知他因之前的事遭到解僱。

貝林的代表律師指，貝林並無暴力傾向而是用了應對技巧來讓自己冷靜下來，更指這間公司明顯更關心其他事情而非貝林的健康福祉。

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法官於判詞指無論貝林的特殊要求是否合理，他都具備履行工作的基本職能，但由於其心理問題而遭受公司的負面對待。

法院最終判公司需向貝林賠償45萬美元，其中12萬美元（約93.6萬港元）為薪酬和福利損失；3萬美元（約23.4萬港元）為未來薪酬和福利損失；30萬美元（約234萬港元）則為賠償事件帶來的精神痛苦、尷尬、屈辱和自尊心喪失。

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責任編輯：鄭錦玲