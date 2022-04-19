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【香港科研】本地研發義乳胸圍　成本低9成

科技 16:38 2022/04/19

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本地研發技術的優勢是能夠更配合市場，香港紡織及成衣研發中心與社企合作，計劃推出低市場成本9成的乳癌康復者胸圍，將更適合本地市場需求。

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香港紡織及成衣研發中心項目發展總監姚磊表示，傳統上讓乳癌康復者配戴的義乳及胸圍多由海外廠商訂造，未必適合香港人體型，而今次該研發項目可以更配合香港人要求。

(彭振濠攝)

姚磊指出，亞洲乳癌康復者往往難以購買到合身的義乳，而今次香港紡織及成衣研發中心的項目是為乳癌患者開發全新設計的胸圍組合，照顧不同年齡、體重指數及體型的康復者的不同需要。胸圍採用精密的人體工學設計及三維材料工程，生產成本是傳統產品的十分之一，可為曾接受乳房切除手術乳癌康復者提供舒適的體驗，舒緩其於康復期間所面對的潛在健康問題和心理壓力。

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姚磊透露，會與一家社企樂柔美（Comfort Me）合作，將產品推出市場，現階段需要一文件工作及產品測試，可望盡快將產品商品化。

(彭振濠攝)

香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）早前於「2022年日內瓦國際發明展」9項參賽項目奪得3個金獎及6個銀獎，除了乳癌康復者胸圍外，利用皮革廢料再造的生物基皮革、新的3D針織打印技術亦取得金獎。

記者：彭振濠

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