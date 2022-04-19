▲ 【內地餐飲業】畢馬威聯合發布報告：內地3成餐飲企業傾向數碼化轉型應對疫情 上市融資有助應對資金風險

畢馬威夥拍內地餐飲業發表報告指，在疫情及行業競爭越趨激烈情況下，30%受訪餐飲企業傾向數碼轉型，如開闢外賣市場、開拓電商及直播銷售渠道等。報告指，超過80%受訪餐飲企業認為經營上面臨的最大困難是客流量不穩定，材料漲價及租金上漲亦造成經營成本壓力增加，對企業的現金流和資金鏈造成極大考驗，報告分析指，餐飲企業上市融資是應對風險的有效途徑。

畢馬威中國與中國烹飪協會、廣東省餐飲服務行業協會及深圳市烹飪協會聯合發布《乘東風炊煙萬裡——後疫情時代餐飲連鎖企業發展報告》，報告稱對多家餐飲企業及餐飲業從業者進行了問卷調查。

畢馬威：上市融資是企業應對風險有效途徑

報告指出，回顧過去兩年，為了應對外部疫情反覆以及業內激烈競爭帶來的雙重風險，不少餐飲企業在規模化擴張的進程中表現突出，通過利用資本以及數字化轉型，帶動了餐飲行業資本化和數字化的新趨勢。報告又稱，餐飲企業可從不同方面著手，以應對未來發展的不確定性。

報告續指，上市融資是企業應對風險的有效途徑。在上市融資之前，餐飲企業引入戰略投資者不僅能緩和現金流壓力，也會帶來企業運營機制方面的增值服務。

報告：企業需要與其成長階段匹配財務制度

第二是，企業需要與其成長階段匹配的財務制度，第三是數字化解決方案助企業實現創新增長，在傳統依靠門店和品類擴張的基礎上融入技術要素，構建起顧客與品牌的高效鏈接，驅動餐飲企業突破業務增長瓶頸。

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