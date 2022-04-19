▲ 【碳市場】中金：香港拓碳交易市場 可借鏡互聯互通概念

綠色和可持續金融跨機構督導小組上月公布香港碳市場機遇的初步可行性評估，探討香港可開發一個針對本地、內地及國際投資者的自願碳市場的可能性。中金香港資產管理董事總經理林寧稱，香港市場擁有高度流動性，「香港發展碳市場，可以借鏡互聯互通概念，香港投資者可以買賣境內碳交易所的碳資產」。

林寧接受本報專訪時表示，內地碳市場很大，若香港能接入內地碳市場，對中港投資者都有意義，可引導環球資金進入內地，加快碳市場發展，目前內地及歐洲的碳市場都是合規碳市場，政府會為市場參與者提供一個受規管的碳排放配額，但自願性碳市場則是任何一個有興趣的企業都能自願參與買賣碳證書。

「中國對碳中和的重視程度是前所未有的，按照中國的發展速度，中國碳市場有希望很快達到相當的成熟。」

據瑞信報告，2021年自願性市場（VCM）的市場價值約為10億美元，相反合規碳市場（CCM）的市場價值達到2,700億美元。林寧稱，自願性碳市場是一個較鬆散的市場，所有企業都可以在追求減排的同時，通過購買自願減排量中和碳排放，也可出售碳排放證書。

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