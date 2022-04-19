  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯合國討論收緊常任理事國否決權 否決需提出正當理由

環球社會熱點 17:30 2022/04/19

分享：

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家多方面加大對俄施壓。聯合國周二（19日）召開大會，討論由列支敦士登提出，並獲美國支持的決議草案，要求安理會收緊5個常任理事國權力，在動用否決權時必須提出正當理由。

聯合國人權理事會資格被暫停 俄宣布退出（第二版） 【下一頁】

聯合國將於周二召開大會，討論由歐洲小國列支敦士登（Liechtenstein） 等50個國家共同提出，要求5個常任理事國動用一票否決權時，必須提出正當理由。據悉，決議草案規定，常任理事國投否決票後，聯合國要在10個工作日內召集193個成員國，就有關否決進行辯論。

作為常任理事國之一的美國已表明支持決議；法國官員亦指，雖然不支持草案，但會投票贊成。至於餘下3個常任理事國，包括俄羅斯、中國及英國則尚未表態。此外，烏克蘭、日本及德國已承諾支持決議，但印度、巴西、南非等非常任理事國仍未表明立場。

俄駐美大使恐FBI監聽 自2017年起未同過普京對話 【下一頁】

自前蘇聯在1946年首次動用否決權以來，莫斯科政府已動用143次否決，遠高於美國的86次、英國30次及中法各18次。

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield） 表示，美方相當關注俄羅斯在過去20年濫用否決權，一旦通過列支敦士登決議，將是對所有常任理事國問責、增加透明度及責任邁出重要一步。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美企CEO收入中位數去年增31% 1.56億創新高
今日
美企CEO收入中位數去年增31% 1.56億創新高
【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
今日
【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
拳王Amir Khan倫敦遇賊持槍打劫 痛失73萬鑽錶
今日
拳王Amir Khan倫敦遇賊持槍打劫 痛失73萬鑽錶
【烏克蘭戰爭】網傳手機擋俄軍子彈影片 可能係今年新款？（有片）
今日
【烏克蘭戰爭】網傳手機擋俄軍子彈影片 可能係今年新款？（有片）
【美國疫情】法官裁定CDC越權 撤公共交通工具口罩令
今日
【美國疫情】法官裁定CDC越權 撤公共交通工具口罩令

你可能感興趣

美企CEO收入中位數去年增31% 1.56億創新高
今日 16:10
美企CEO收入中位數去年增31% 1.56億創新高
【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
今日 15:15
【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
拳王Amir Khan倫敦遇賊持槍打劫 痛失73萬鑽錶
今日 14:43
拳王Amir Khan倫敦遇賊持槍打劫 痛失73萬鑽錶
地緣政治 網絡熱話 聯合國 俄羅斯 美國 列支敦士登

下一篇文章

英火車推半價優惠 助抗通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東掀戰火 白宮重申拜登未打算訪烏（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東掀戰火 白宮重申拜登未打算訪烏（不斷更新）
C朗宣布女友誕下龍鳳胎男嬰夭折「所有父母最痛」
C朗宣布女友誕下龍鳳胎男嬰夭折「所有父母最痛」
歐盟擬制裁俄石油 馮德萊恩：俄破產只是時間問題
歐盟擬制裁俄石油 馮德萊恩：俄破產只是時間問題
新型冠狀肺炎全球疫情（04月19日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月19日 時間17:00）
【烏克蘭戰爭】網傳莫斯科號沉沒前相片 倖存船員首現身
【烏克蘭戰爭】網傳莫斯科號沉沒前相片 倖存船員首現身
俄央行行長指俄需經濟轉型 以應對國際制裁
俄央行行長指俄需經濟轉型 以應對國際制裁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款