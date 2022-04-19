聯合國討論收緊常任理事國否決權 否決需提出正當理由

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家多方面加大對俄施壓。聯合國周二（19日）召開大會，討論由列支敦士登提出，並獲美國支持的決議草案，要求安理會收緊5個常任理事國權力，在動用否決權時必須提出正當理由。

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聯合國將於周二召開大會，討論由歐洲小國列支敦士登（Liechtenstein） 等50個國家共同提出，要求5個常任理事國動用一票否決權時，必須提出正當理由。據悉，決議草案規定，常任理事國投否決票後，聯合國要在10個工作日內召集193個成員國，就有關否決進行辯論。

作為常任理事國之一的美國已表明支持決議；法國官員亦指，雖然不支持草案，但會投票贊成。至於餘下3個常任理事國，包括俄羅斯、中國及英國則尚未表態。此外，烏克蘭、日本及德國已承諾支持決議，但印度、巴西、南非等非常任理事國仍未表明立場。

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自前蘇聯在1946年首次動用否決權以來，莫斯科政府已動用143次否決，遠高於美國的86次、英國30次及中法各18次。

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield） 表示，美方相當關注俄羅斯在過去20年濫用否決權，一旦通過列支敦士登決議，將是對所有常任理事國問責、增加透明度及責任邁出重要一步。

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責任編輯：郭麗明