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【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算

理財智慧 16:32 2022/04/19

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近期日圓持續疲弱，兌美元連跌第13個交易日，下午跌破1美元兌128.3日圓，刷新20年新低，亦是至少半世紀以來最長跌勢。每100日圓兌1港元跌至6.11水平，低見6.1137，亦是20年來低位。 

分析指，美國聯儲局積極加息，日本央行持續實施貨幣寬鬆政策，兩國央行利率勢將愈走愈遠。美國聯儲局為遏止通脹，3月決定加息0.25厘，並預告5月加息半厘，並會宣布啟動收水，此令美國10年期債息自3月初的1.7厘，急升至近日的2.8厘。而日本央行議息決定維持利率不變，10年債息控制在0.1厘水平，更加在3月底加大寬鬆貨幣，宣布以四分之一厘利率無限量購買日本10年國債，令美日國債息差不斷拉闊。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

日本財務大臣鈴木俊一下午動身赴美，出席在華盛頓舉行的20國集團會議前，談及日圓匯價，指外匯市場穩定十分重要，突然波動並不可取，將繼續保持警惕，密切注視日圓貶值情況，他又指，鑒於當前的經濟環境，弱勢日圓會產生很強的負面影響。

另外，日本央行總裁黑田東彥表示，雖然疲弱的日圓有利於日本經濟，但貶得太快可能干擾企業的營運計劃。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

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責任編輯：龍紀瑩

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