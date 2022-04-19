英火車推半價優惠 助抗通脹

受通貨膨脹高企及能源價格急升影響，英國民眾生活成本大幅提升。英國政府宣布，推出火車車票最多半價優惠，估計超過100萬張車票受惠，幫助市民應對劇增的生活壓力。

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運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，自周二（19日）起推出最高半價的火車票優惠，適用範圍為非繁忙時間及提前預約車票，有效日期為4月25日至5月27日，估計數量超過100萬張，售罄即止。

部分半價車票路段

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夏博思希望此舉有助減輕英國家庭的財政負擔，刺激英國及本地旅遊業發展，亦鼓勵民眾藉此探訪親朋好友，以及使用自疫情後較少機會乘坐的鐵路網絡。夏博思強調，優惠並非解決生活成本上升的手法，只打算降低民眾的負擔。

然而有批評者指出，優惠無助改善民眾日常面對的生活成本壓力。工黨影子運輸大臣黑格（Louise Haigh）指出，優惠是乘客承受長年交通費上升後的小恩小惠。黑格更批評，優惠在學校假期開始前，大批家庭仍需面對沉重財政壓力。

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責任編輯：吳漢培